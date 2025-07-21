Украинский нападающий Трабзонспора Данило Сикан отметился голом в контрольном матче с иранским Зоб Аханом (4:0).

Экс-нападающий Шахтера мощно пробил по воротам и снял паутину с девятки ворот на старте поединка.

В прошлом сезоне 2024/25 Сикан провел 18 матчей за Трабзонспор, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в шесть миллионов евро. Контракт футболиста действует до конца июня 2029 года.

Трабзонспор начнет новый сезон матчем против Коджаэлиспора. Встреча запланирована на 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Главный тренер Трабзонспора рассчитывает на Сикана.