Сикан услышал тренера Трабзонспора - есть забитый мяч в товарищеском матче. Видео
Данило хочет закрепиться в основе
около 1 часа назад
Данило Сикан / Фото - Трабзонспор
Украинский нападающий Трабзонспора Данило Сикан отметился голом в контрольном матче с иранским Зоб Аханом (4:0).
Экс-нападающий Шахтера мощно пробил по воротам и снял паутину с девятки ворот на старте поединка.
В прошлом сезоне 2024/25 Сикан провел 18 матчей за Трабзонспор, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в шесть миллионов евро. Контракт футболиста действует до конца июня 2029 года.
Трабзонспор начнет новый сезон матчем против Коджаэлиспора. Встреча запланирована на 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.