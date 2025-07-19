Форвард Трабзонспора Данило Сікан принял решение остаться в команде и побороться за место в стартовом составе.

Ранее 24-летний украинец серьезно задумывался о смене клуба, поскольку к нему проявляли интерес Копенгаген и несколько коллективов из турецкой Суперлиги. Сначала Сикан был готов к переходу ради регулярной практики, но позже пересмотрел свои планы.

По информации Günebakış Haber, во время сборов у футболиста состоялся откровенный разговор с главным тренером Фатихом Текке. Наставник дал понять, что рассчитывает на украинского нападающего, но ожидает от него прогресса и высокой самоотдачи.

Текке отметил, что никто в команде не имеет неприкосновенного статуса и все будет зависеть исключительно от того, как игроки проявят себя на тренировках. Также он подчеркнул, что здоровая конкуренция в коллективе — один из ключевых факторов достижения целей в сезоне.

Ранее сообщалось, что Сикан может сменить клуб, но продолжит выступать в Турции.