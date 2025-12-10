Главный тренер Атлетико Диего Симеоне назвал рецепт успеха своей команды в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ (3:2). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы гнули свою линию и высоко прессинговали, даже играя на выезде. Мы прессинговали даже в те моменты, когда мяч был у их вратаря.

Матч длится 90 минут, и не думаю, что есть команды, которые могут доминировать все 90 минут. Есть моменты, когда инициативу забирает твой соперник. Тем более, что это Лига чемпионов.

Моя команда ни на миг не прекращала следовать нашему плану на игру. Ни на миг не снижали давление на соперника. Я очень рад, что после счета 0:1 мы повели 3:1. Потом стало 3:2. В результате счет мог стать как 3:3, так и 4:2 в нашу пользу. Кстати, ведь ПСВ не проигрывал с сентября.