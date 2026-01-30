Павел Василенко

Африканская конфедерация футбола (КАФ) вынесла жесткое наказание главному тренеру сборной Сенегала Пап Тьяву после скандального финала Кубка африканских наций против Марокко. Тренера дисквалифицировали на пять матчей, а также оштрафовали на 100 тысяч долларов за события, которые едва не сорвали решающий поединок турнира.

Финал КАН завершился победой Сенегала со счетом 1:0 после дополнительного времени, однако сам матч сопровождался серией конфликтов. В конце основного времени арбитр с помощью VAR назначил спорный пенальти в ворота сенегальцев. В ответ Тьяв приказал нескольким своим футболистам временно покинуть поле в знак протеста, что вызвало хаос на стадионе. Возмущенные болельщики Сенегала также пытались прорваться на поле.

Ситуацию частично успокоил эпизод с нереализованным пенальти: марокканец Браим Диас не смог обыграть вратаря. После этого сенегальские игроки вернулись на поле и в дополнительное время вырвали победу.

Дисциплинарный комитет КАФ признал действия тренера неспортивными, нарушающими принципы честной игры и наносящими ущерб имиджу футбола. Кроме персонального наказания Тьява, Федерацию футбола Сенегала оштрафовали на 615 тысяч долларов за поведение фанатов, игроков и тренерского штаба, а также за многочисленные дисциплинарные нарушения во время финала.