Скандал в финале КАН: тренера сборной Сенегала отстранили за демарш на поле
Известны все детали скандальной ситуации
38 минут назад
Африканская конфедерация футбола (КАФ) вынесла жесткое наказание главному тренеру сборной Сенегала Пап Тьяву после скандального финала Кубка африканских наций против Марокко. Тренера дисквалифицировали на пять матчей, а также оштрафовали на 100 тысяч долларов за события, которые едва не сорвали решающий поединок турнира.
Финал КАН завершился победой Сенегала со счетом 1:0 после дополнительного времени, однако сам матч сопровождался серией конфликтов. В конце основного времени арбитр с помощью VAR назначил спорный пенальти в ворота сенегальцев. В ответ Тьяв приказал нескольким своим футболистам временно покинуть поле в знак протеста, что вызвало хаос на стадионе. Возмущенные болельщики Сенегала также пытались прорваться на поле.
Ситуацию частично успокоил эпизод с нереализованным пенальти: марокканец Браим Диас не смог обыграть вратаря. После этого сенегальские игроки вернулись на поле и в дополнительное время вырвали победу.
Дисциплинарный комитет КАФ признал действия тренера неспортивными, нарушающими принципы честной игры и наносящими ущерб имиджу футбола. Кроме персонального наказания Тьява, Федерацию футбола Сенегала оштрафовали на 615 тысяч долларов за поведение фанатов, игроков и тренерского штаба, а также за многочисленные дисциплинарные нарушения во время финала.