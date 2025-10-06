Скандал в Шотландии: тренер Рейнджерс уволен с должности – он покинул стадион под охраной полиции
Клуб ищет нового наставника
около 2 часов назад
Шотландский специалист Рассел Мартин больше не возглавляет Рейнджерс. Руководство клуба приняло решение его уволить после ничьей с Фолкерком (1:1) в чемпионате Шотландии.
Несмотря на то, что Рейнджерс удерживал второе место в таблице, ничья против команды, которая занимает только восьмую строчку, стала последней каплей для руководства.
39-летний Мартин находился на посту главного тренера всего четыре месяца, за которые смог добиться лишь одной победы в семи матчах лиги. После игры в Фолкерке ситуация обострилась настолько, что наставника пришлось эвакуировать со стадиона в сопровождении конной полиции.
В заявлении клуба отмечено:
«Футбольный клуб Рейнджерс может подтвердить, что завершено сотрудничество с главным тренером Расселом Мартином. Хотя каждый переходный период требует времени, результаты не оправдали ожиданий клуба. Рассел и его руководство работали чрезвычайно усердно, и мы благодарим их за усилия, желая успехов в дальнейшей карьере. Дополнительную информацию клуб опубликует позже».
