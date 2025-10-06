Павел Василенко

Шотландский специалист Рассел Мартин больше не возглавляет Рейнджерс. Руководство клуба приняло решение его уволить после ничьей с Фолкерком (1:1) в чемпионате Шотландии.

Несмотря на то, что Рейнджерс удерживал второе место в таблице, ничья против команды, которая занимает только восьмую строчку, стала последней каплей для руководства.

39-летний Мартин находился на посту главного тренера всего четыре месяца, за которые смог добиться лишь одной победы в семи матчах лиги. После игры в Фолкерке ситуация обострилась настолько, что наставника пришлось эвакуировать со стадиона в сопровождении конной полиции.

Rangers fans waiting by the team bus before Russell Martin is escorted to a separate car after their draw at Falkirk 😬 pic.twitter.com/1nHnpY5fPR — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 5, 2025

В заявлении клуба отмечено: