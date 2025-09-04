«Динамо» могло подписать защитника «Рейнджерс», но переход сорвался.
Футболист не желал ехать в Украину
17 минут назад
Клінтон Нсіала/фото: Рейнджерс
Киевское Динамо собиралось укрепить защитную линию после вылета из квалификации Лиги Европы от Маккаби Тель-Авив.
По данным The Scottish Sun, клуб вел переговоры с Рейнджерс о годичной аренде 21-летнего центрального защитника Клинтона Нсиалы. Стороны даже достигли соглашения, но сам футболист отказался переезжать в Украину и играть за Динамо. Шотландский клуб продолжает искать ему другие варианты продолжения карьеры.
Нсиала является воспитанником Милана и имеет опыт выступлений за юношескую сборную Франции. В прошлом сезоне он провел 17 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
