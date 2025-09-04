Киевское Динамо собиралось укрепить защитную линию после вылета из квалификации Лиги Европы от Маккаби Тель-Авив.

По данным The Scottish Sun, клуб вел переговоры с Рейнджерс о годичной аренде 21-летнего центрального защитника Клинтона Нсиалы. Стороны даже достигли соглашения, но сам футболист отказался переезжать в Украину и играть за Динамо. Шотландский клуб продолжает искать ему другие варианты продолжения карьеры.

Нсиала является воспитанником Милана и имеет опыт выступлений за юношескую сборную Франции. В прошлом сезоне он провел 17 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский определился с заявкой Динамо на Лигу конференций.