Павел Василенко

Федерация футбола Турции (TFF) отстранила 149 арбитров и их ассистентов после масштабного расследования по поводу участия судей в ставках и возможных договорных матчах.

Дисциплинарный комитет уже наложил наказания сроком от 8 до 12 месяцев, а еще трое арбитров остаются под следствием.

Полный список отстраненных опубликован на официальном сайте TFF.

Президент федерации Ибрагим Хаджиосманоглу рассказал шокирующие детали: среди 571 активного судьи обнаружили 371, которые имели учетные записи в букмекерских компаниях.

Из них 152 регулярно делали ставки – даже на футбольные матчи.

«Турецкий футбол переживает моральный кризис. Проблема — в отсутствии этики и совести. Мы повышали судьями зарплаты два года подряд, и все равно имеем это», — заявил Хаджиосманоглу.

По его словам, масштабы нарушений поражают: один судья сделал 18 227 ставок, а еще 42 превысили отметку в тысячу.

И даже те, кто имел лишь одну зарегистрированную ставку, попали под строгие санкции.