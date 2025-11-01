Скандал в Турции! 149 футбольных судей отстранены из-за ставок – масштабы поражают
В Турции большой скандал с арбитрами
около 1 часа назад
Федерация футбола Турции (TFF) отстранила 149 арбитров и их ассистентов после масштабного расследования по поводу участия судей в ставках и возможных договорных матчах.
Дисциплинарный комитет уже наложил наказания сроком от 8 до 12 месяцев, а еще трое арбитров остаются под следствием.
Полный список отстраненных опубликован на официальном сайте TFF.
Президент федерации Ибрагим Хаджиосманоглу рассказал шокирующие детали: среди 571 активного судьи обнаружили 371, которые имели учетные записи в букмекерских компаниях.
Из них 152 регулярно делали ставки – даже на футбольные матчи.
«Турецкий футбол переживает моральный кризис. Проблема — в отсутствии этики и совести. Мы повышали судьями зарплаты два года подряд, и все равно имеем это», — заявил Хаджиосманоглу.
По его словам, масштабы нарушений поражают: один судья сделал 18 227 ставок, а еще 42 превысили отметку в тысячу.
И даже те, кто имел лишь одну зарегистрированную ставку, попали под строгие санкции.
