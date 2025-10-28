Павел Василенко

Федерация футбола Турции (TFF) начала масштабное расследование после обнаружения 371 судьи, которые имели учетные записи на букмекерских платформах.

Как сообщил президент ассоциации Ибрагим Хаджиосманоглу, 152 из них активно делали ставки, а семеро – работали даже на уровне Суперлиги, то есть судили матчи высшего дивизиона страны.

Один из арбитров, по данным TFF, оформил более 18 000 ставок, а еще 42 судьи – больше тысячи каждый.

Нарушения, по словам чиновников, продолжались более пяти лет.

«Мы наводим порядок в турецком футболе. Ни один нарушитель не избежит наказания», – заявил Хаджиосманоглу.

TFF уже готовит дисциплинарные производства. Наказание самое строгое по правилам федерации – годовой запрет на любую футбольную деятельность.

В целом, из 571 судьи, работающих в профессиональных лигах Турции, более двух третей оказались зарегистрированными в букмекерских системах – беспрецедентная цифра даже по меркам турецкого футбола.