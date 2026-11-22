Мусиала снова потерял сознание во время тренировки.
Это третий случай с августа
Хавбек мюнхенской Баварии Джамал Мусиала снова потерял сознание — инцидент произошел во время тренировочного занятия немецкого клуба. Об этом сообщает издание Bild.
Для 23-летнего игрока сборной Германии это уже третий подобный случай с августа 2026 года. Дважды до этого футболист терял сознание непосредственно во время матчей. У полузащитника диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание.
Джамал Мусиала защищает цвета Баварии с 2021 года.
Просто катастрофа для Баварии. Мюнхенцы потеряли очки, Кейна и Олисе.
Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026