Атакующий полузащитник Баварии Джамал Мусиала рассказал о состоянии своего здоровья после того, как дважды потерял сознание во время товарищеских матчей. Неприятные эпизоды произошли в течение трёх дней в играх против Лейпцига и Гайденхайма.

Самое главное — со мной всё хорошо! Я особенно благодарен вам за ваши сообщения и поддержку! Я понимаю, что многие из вас беспокоятся. Сегодня я хочу вас успокоить и кое-что объяснить.

У меня обнаружили временные кратковременные, но хорошо контролируемые абсансы, вызванные неврологической дисфункцией. Именно они могут приводить к моментам, которые случались в последнее время — в частности в матче против «Лейпцига» и теперь в Хайденхайме.

Я знаю, что на первый взгляд это может пугать, но для меня на данный момент это часть повседневной жизни. Я получаю лучшее медицинское лечение и настроен очень оптимистично. «Бавария» и мои близкие всегда рядом и поддерживают меня на этом пути.

Важно, что другого риска для здоровья нет. В тесном сотрудничестве и регулярном общении с специалистами я сам решил принять этот вызов и, с разрешения неврологов, продолжать заниматься тем, что больше всего помогает мне восстанавливаться: просто жить своей обычной жизнью и дальше посвящать себя своей страсти — футболу. Я осознанно взял на себя эту ответственность. В целом я чувствую себя очень хорошо и нахожусь на правильном пути.

Больше всего мне помогает возможность вместе с моей командой и благодаря вашей невероятной поддержке продолжать бороться за победы и титулы.

Надеюсь, теперь вы лучше меня понимаете. В то же время прошу с пониманием отнестись к тому, что и дальше хочу обсуждать эту тему только с ближайшими людьми, клубом и специалистами.