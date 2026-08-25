Павел Василенко

Немецкий полузащитник Джамаль Мусиала пропустит стартовый матч нового сезона Бундеслиги между мюнхенской Баварией и Штутгартом. 23-летний футболист не успел вернуться к оптимальному состоянию после недавних проблем со здоровьем.

Атакующий полузащитник также не принял участия в матче за Суперкубок Германии, в котором Бавария победила дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1. Ожидается, что в ближайшее время Мусиала снова начнет командные тренировки.

Недавно футболист дважды в течение трех дней терял сознание непосредственно во время матчей. Причиной стали побочные эффекты после изменения препаратов, которые использовались из-за абсанс-судорог. В клубе знали о неврологических проблемах игрока уже более года.

После того как Мусиала второй раз потерял сознание в товарищеском матче против Хайденхайма, он рассказал о своем состоянии в социальных сетях. Футболист сообщил, что врачи диагностировали у него абсанс-судорожные приступы, вызванные неврологической дисфункцией.

В то же время немец заверил болельщиков, что на данный момент его здоровью больше не угрожает риск. Мусиала также заявил о намерении вернуться к обычной футбольной жизни и продолжить выступления на высшем уровне.

Несмотря на позитивный прогноз, Бавария решила не торопиться с возвращением своего лидера. Именно поэтому Мусиала пропустит первый тур Бундеслиги, а его возвращение к полноценным тренировкам ожидается уже в ближайшие дни.