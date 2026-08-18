Лидер Баварии Мусиала дважды за три дня потерял сознание во время матча
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Атакующий полузащитник Баварии Джамал Мусиала потерял сознание во время товарищеского матча против Хайденхайма. Поединок завершился победой мюнхенской команды со счетом 4:2, однако главным событием встречи стало состояние здоровья 23-летнего футболиста.
Как сообщает Bild, Мусиала вышел на поле после перерыва, но уже через четыре минуты начал терять равновесие. Сначала игрок покачнулся, а затем упал на газон без какого-либо контакта с соперником.
Медицинская бригада Баварии сразу отреагировала на инцидент и выбежала на поле. С помощью врачей Мусиала смог подняться, после чего тренерский штаб решил заменить полузащитника. Футболист не продолжил участие в матче.
Этот случай стал вторым подобным эпизодом для Мусиалы за краткий промежуток времени. 15 июля он также потерял сознание в товарищеской встрече с Лейпцигом, завершившейся победой Баварии со счетом 3:1. Тогда футболист также упал без контакта с игроком команды-соперника.
На данный момент Бавария не предоставила детальной информации о состоянии здоровья своего полузащитника. Клуб также не опубликовал официальных комментариев об возможных причинах повторных эпизодов.
Матч против Хайденхайма проходил при сложных погодных условиях – температура воздуха достигала 33 градусов по Цельсию. В то же время пока неизвестно, могла ли жара повлиять на самочувствие Мусиалы.
В составе Баварии голами отметились Фелипе Чавес, Арион Ибрагимович, Луис Диас и Натаниэль Браун. За Хайденхайм забили Янник Вагнер и Юлиан Нигюс.
Дальнейшее участие Мусиалы в тренировках и матчах будет зависеть от результатов медицинского обследования. После двух случаев потери сознания без контакта с соперниками футболисту, вероятно, потребуется дополнительное обследование.
Напомним, Мусиала в составе сборной Германии вылетел из ЧМ-2026 уже на стадии 1/16 финала.