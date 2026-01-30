Павел Василенко

Стали известны подробности, почему имя Райана Гиггза, одной из главных легенд английского футбола, так и не появилось в Зале славы Премьер-лиги. Как сообщают британские СМИ, руководство АПЛ тайно вычеркнуло валлийца из первого списка членов из-за громких обвинений в домашнем насилии.

По информации The Telegraph, Гиггз должен был стать одним из первых трех игроков, которых планировали почтить в 2021 году вместе с Аланом Ширером и Тьерри Анри. Именно эта тройка должна была возглавить инаугурационный список Зала славы. Однако за закрытыми дверями планы резко изменились.

После ареста Гиггза в ноябре 2020 года по подозрению в нападении на бывшую партнершу Кейт Гревилл и ее сестру, руководство Премьер-лиги приняло решение убрать его имя из всех маркетинговых материалов. Лига опасалась, что включение футболиста в этот период может обернуться серьезным репутационным ударом и PR-катастрофой.

Несмотря на то, что в 2023 году Гиггза оправдали по всем обвинениям, его так и не вернули в список кандидатов. Самый успешный игрок в истории Премьер-лиги, который 13 раз выигрывал чемпионат Англии, остался вне Зала славы.

В результате, на официальной церемонии основателями стали только Ширер и Анри, а в следующих голосованиях болельщики чествовали других легенд Манчестер Юнайтед – Кантона, Кина и Бекхема, но без Гиггза.