Павел Василенко

Манчестер Юнайтед готовится к нетрадиционному шагу в предсезонной подготовке – такого в клубе не делали почти три десятилетия. Английский гранд планирует вернуться в Скандинавию для серии товарищеских матчей, и это решение напрямую связано с необычным календарем чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» рассматривают проведение контрольных поединков в Хельсинки и Гётеборге. Эти матчи могут стать первыми для команды под руководством нового главного тренера. Хотя переговоры еще продолжаются, в клубе уже согласовывают детали того, что источники называют «нетрадиционным туром».

Ключевым фактором стала подготовка к чемпионату мира, который этим летом примут США, Канада и Мексика. Финал турнира запланирован на 19 июля – самую позднюю дату с 1966 года. Такой график серьезно влияет на межсезонные планы европейских клубов, в том числе и 20-кратного чемпиона Англии.

Последние три года Манчестер Юнайтед проводил предсезонные туры в США, однако четвертая подряд поездка в страну-хозяйку мундиаля была признана нецелесообразной. Альтернативой стала Скандинавия – регион с чрезвычайно мощной фан-базой клуба за пределами Британии и Ирландии.

История также добавляет символизма. В последний раз Манчестер Юнайтед играл в Хельсинки еще в 1965 году в Кубке европейских чемпионов, а Гётеборг ассоциируется с болезненным вылетом из турнира в 1994-м. Полноценный же тур по Скандинавии в последний раз состоялся в 1998 году – сезоне, который завершился для команды сэра Алекса Фергюсона историческим треблом.