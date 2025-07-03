Павел Василенко

Алжирский вингер тунисского Эсперанса Юсеф Белайли был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль в Париже после того, как спровоцировал инцидент во время рейса из Нью-Йорка во Францию.

По информации французских СМИ, Белайли возвращался после выступления на Клубном чемпионате мира и во время полета у него случился конфликт с сотрудниками авиакомпании Air France.

Сообщается, что ссора произошла из-за его отказа правильно пристегнуть ремень безопасности ребенка, который путешествовал с ним. Ситуация переросла в словесный конфликт, побудив экипаж кабины немедленно после посадки попросить вмешательства полиции.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как сотрудники полиции сопровождают Белайли в наручниках и босиком через терминал аэропорта.

Сообщается, что его брата, который также был на борту самолета, также задержали. Их телефоны были изъяты для проведения расследования.

Белайли провел под стражей несколько часов, после чего его отпустили. Однако, согласно французскому законодательству, в ближайшие дни против него могут быть приняты правовые или дисциплинарные меры.

Этот инцидент произошел всего за несколько дней после окончания Клубного чемпионата мира, где Белайли и Эсперанс выбили на групповом этапе.

Тунисский клуб потерпел крупное поражение с счетом 3:0 от Челси в Филадельфии, что вызвало большое разочарование в стане представителя Африки.

33-летний Белайли известен своим талантом, но также своим вспыльчивым характером, и он часто оказывался в центре скандалов. За свою карьеру он играл во французской Лиге 1 за Анже, Брест и Аяччо, а также был ключевым игроком сборной Алжира, с которой он выиграл Кубок африканских наций в 2019 году.