Сергей Разумовский

Украинский голкипер Артур Рудько заявил, что в настоящее время находится в статусе свободного агента и рассматривает варианты продолжения карьеры. В комментарии для Sport.ua вратарь подтвердил, что сейчас сосредоточен на поиске новой команды. По словам Рудько, ситуация пока открытая и конкретики относительно будущего еще нет: он ведет поиск и дальше будет ориентироваться по обстоятельствам и предложениям.

Сейчас я нахожусь в поиске нового клуба. А дальше будет видно. Артур Рудько украинский футболист

Ранее журналист Константин Андрийюк сообщал, что 31 августа Рудько был мобилизован, а уже 3 сентября его задержали на границе с Приднестровьем якобы за попытку незаконного пересечения. На этом фоне в украинском медиапространстве появлялись предположения, что события вокруг границы существенно повлияли и на футбольные перспективы игрока.

В частности, сообщалось, что Артур Рудько намеревался перейти в азербайджанскую «Габалу», однако из-за задержания на границе потенциальный трансфер так и не состоялся, а договоренности сорвались.

Последним клубом 33-летнего вратаря был одесский «Черноморец», который он покинул в конце прошлого сезона. Теперь Рудько ищет новую команду, где сможет восстановить стабильную игровую практику и вернуться к регулярным выступлениям.