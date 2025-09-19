Бывший голкипер Шахтера, Динамо, Черноморца и Пафоса Артур Рудько принял решение бежать из Украины из-за попытки его мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил ведущий программы «Институт футбольной репутации» Константин Андриюк.

На границе Украины и непризнанного, контролируемого Россией Приднестровья пограничники задержали группу беглецов, среди которых был и Артур Рудько. Согласно сообщениям СМИ, его уже передали на полигон, где он проходит базовую подготовку и присоединился к силам обороны Украины.

По моим источникам, хронология событий такова: в августе 2025 года Артура Рудько объявили в розыск ТЦК. 22 августа его задержали, оформили штраф в 17 тысяч гривен, который он оплатил, после чего прошел ВЛК. 31 августа Рудько мобилизовали, и он должен был отправляться на полигон. Очевидно, его отпустили собрать вещи, но уже 3 сентября он был задержан на границе с Приднестровьем вместе с группой других беглецов. Сообщалось, что каждый из них заплатил по 8 тысяч долларов за эту «услугу».

Факты такие: на момент задержания Артур Рудько уже был мобилизован и должен был служить в военной части. Почему он выбрал именно попытку побега через границу с Приднестровьем, где находятся российские войска, – вопрос открытый. Я только привожу факты, а выводы оставляю вам.