Павел Василенко

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне оказался в центре громкого скандала после матча Лиги чемпионов против Ливерпуля. Аргентинец чуть не вступил в драку с болельщиком мерсисайдцев и даже со стюардом во время эмоционального празднования хозяев поля после позднего победного гола. За свой всплеск эмоций Чоло получил красную карточку.

Инцидент зафиксировали камеры: фанат Ливерпуля выкрикивал оскорбления в адрес Симеоне, после чего тренер не выдержал и подошел к нему с претензиями. Стычка разгорелась на фоне бурной радости «Энфилда» после того, как на 92-й минуте ударом головой Вирджила ван Дейка красные вырвали победу 3:2.

На этом конфликт не закончился – Симеоне еще и поссорился с вышибалой, а в какой-то момент его даже оттолкнули.

После матча аргентинец объяснил свое поведение.

«Мы находимся в зоне, где нам нельзя отвечать или реагировать. Но когда они забили третий гол, тот фанат снова начал меня оскорблять. Я человек, у меня есть эмоции», – отметил Симеоне.

Тренер добавил, что в течение всего матча фанаты Ливерпуля сыпали оскорблениями.

«Моя реакция была неправильной, я это признаю. Но за этим стояли 90 минут постоянных унижений. Когда тебя не только побеждают, но и продолжают оскорблять – сохранять спокойствие нелегко».

В то же время Симеоне подчеркнул, что арбитр понял его позицию, и выразил надежду, что клуб накажет виновного.

«Я надеюсь, что такой клуб, как Ливерпуль, примет меры. Человек, который ведет себя подобным образом, должен нести последствия. Но в конечном итоге именно мне приходится терпеть и сохранять спокойствие».

Напомним, Ливерпуль вырвал победу со счетом 3:2, хотя Атлетико отыгралось с 0:2. Решающий гол забил Вирджил ван Дейк на последних минутах компенсированного времени.