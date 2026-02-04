Сергей Разумовский

Ситуация вокруг турецкого легионера Вереса Эрина Айдина остается напряженной и до конца не проясненной. Об этом сообщает Sport.ua. По данным источника, футболист прибыл в расположение ровенского клуба на зимний сбор в Турции и появился в тренировочном лагере команды, однако при этом по разным причинам участия в занятиях пока не принимает. То есть физически игрок рядом с командой, но в рабочий тренировочный процесс, по информации медиа, он не интегрирован.

Ключевая причина, которую называют, связана не столько со спортивными моментами, сколько с позицией окружения футболиста. Отмечается, что представители Айдина не заинтересованы в том, чтобы он продолжал карьеру в Вересе. Это выглядит особенно показательно на фоне того, что у полузащитника действующий контракт с клубом, который действует до 30 июня 2028 года. Соответственно, любое расставание или изменение условий должны проходить в юридической плоскости — через договоренности между сторонами или трансферные механизмы.

Дополнительно сообщается, что в Турции находится президент Вереса Иван Надеин. Источник даже уточняет деталь: 4 февраля у него день рождения. Одновременно главное здесь другое — присутствие руководителя клуба на сборе может означать, что Верес пытается оперативно решить вопрос с легионером и выйти на конкретное решение в ближайшее время. Сейчас остается только ждать, когда в этой истории появится определенность: вернется ли Айдин к полноценной работе с командой, или стороны найдут другой выход из ситуации.

Уже 5 февраля Верес проведет в Турции очередной контрольный матч в рамках подготовки ко второй части сезона — соперником станет Динамо (к которому и сватали Айдина). На фоне этой игры вопрос кадровой ситуации в команде, включая историю с Айдином, выглядит еще актуальнее, так как спарринги на сборах — один из ключевых этапов формирования состава и игровых связей.

Напомним, ранее Верес делал официальное заявление по поводу Эрина Айдина: клуб сообщал об инциденте, связанном с тем, что футболист «самовольно покинул расположение команды».