Сергей Разумовский

Директор adidas Ukraine Игорь Маринич оценил презентацию новой формы сборной Украины перед матчем пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции и сообщил, когда представят выездной комплект.

Это действительно максимально эксклюзивная форма для сборной Украины. Она не является стандартной: такие же технологии или дизайн не будут использоваться в других сборных. Над ней работали разные команды, болельщики, а также наша команда и УАФ. Ключевая задача заключалась в том, чтобы форма максимально отражала широкую историческую подоплеку Украины. Насколько могли – мы это реализовали. У нас будет две волны презентации формы: эта и еще одна – выездная, которую покажем примерно в феврале. Обе версии отличаются друг от друга и отражают аутентичность государства, – сообщил Мариныч в интервью Sport Business Media. Игорь Маринич Директор adidas Ukraine

