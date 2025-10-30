Павел Василенко

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед и легенда английского футбола Пол Скоулз неожиданно уволился с должности спортивного комментатора. Причина — трогательная до слез.

Скоулз, который провел за Манчестер Юнайтед 713 матчей, забил 155 голов и отдал 82 ассиста, в прошлом сезоне работал экспертом на TNT Sports, комментируя матчи Лиги Европы. Но в этом году 50-летний англичанин решил поставить точку в своей медиа-карьере.

В интервью для The Overlap он признался, что хочет больше времени проводить с сыном Эйденом, который страдает тяжелой формой аутизма.

«Вся моя работа была подчинена его распорядку дня. Я решил подстроить все под нужды Эйдена. Провожу с ним три дня в неделю», – рассказал Скоулз.

Эйдену в декабре исполнится 21 год. Парень не разговаривает, но, по словам отца, понимает намного больше, чем кажется, общаясь звуками, которые распознают только самые близкие.

Скоулз также поделился своими страхами:

«Я знаю, что старею, и постоянно думаю: что будет, когда меня не станет? Это моя самая большая тревога».

Кроме Эйдена, у Скоулза двое старших детей — Аррон и Алисия. На протяжении жизни футболист также сталкивался с проблемами со здоровьем — астмой и болезнью Осгуда-Шлаттера, но всегда оставался примером силы и ответственности.