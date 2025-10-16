Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поделился мнением по поводу последних решений клуба на трансферном рынке.

– Был Расмус Хойлунд, 22-летний парень, который пришел, когда ему было 20. В Манчестер Юнайтед был только один центральный нападающий, и вся ответственность лежала на нем. На него давили, и он не справился с этим. В команде должно быть три или четыре форварда.

И что они сделали этим летом? Отпустили его и приобрели другого, очень похожего, такого же игрока – Беньямина Шешко! Ему также 22 года. Он начал неплохо, и, кажется, постепенно прибавляет в игре. Но где здесь здравый смысл? – цитирует Скоулза Daily Mail.