Главный тренер Зари Виктор Скрипник подвел итоги матча 2 тура УПЛ против Кудривки (2:1). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Свою первую победу в новом сезоне Заря посвятила экс-одноклубнику Владимиру Белоцерковцу, о смерти которого стало известно 6 августа.

Очень тяжелая неделя была для нас. Огромная благодарность ребятам, которые преодолели в себе это волнение. Команда настраивалась на победу, какой бы сложной для нас она ни была. Вы видели, как было тяжело. Эта победа – в память о нашем друге, который на прошлой неделе еще был с нами, в память о Владимире Белоцерковце.

Хочу сделать комплимент Кудривке. Они играют в футбол. Мы со своей задачей справились. Надеюсь, дальше будет легче.

Очень хотели победить. Давление результата, давление соперника, психологическое давление, наверное, все это давалось в знаки. Была просьба к ребятам проявить свои качества, потому что знаю, как мы пережили эту неделю, как это болит…

Мы слышим крики болельщиков - «мужики». Это помогает, - сказал Скрипник.