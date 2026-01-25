Главный тренер Зари Виктор Скрипник высказался о продолжении сотрудничества клуба с нападающим Пилипом Будковским, а также подвёл первые итоги стартовой недели зимних сборов.

Все на позитиве. Позитивные эмоции внутри команды помогают выполнять ту работу, которую игроки не особенно любят. Без качественной подготовки трудно соответствовать уровню, который Заря хочет иметь на футбольной карте Украины. Надеемся, что никого не потеряем из-за травм и в хорошей форме подойдем к возобновлению УПЛ.

Накануне Джордан присоединился последним. Это было обусловлено еще ранее. Все на местах. Продление контракта с Будковским? Мы рады, что Фил остался с нами. Отдаю должное руководству Зари, которое смогло убедить его остаться. Когда капитан продлевает контракт – это сигнал для других ребят, что проект будет двигаться вперед, – заявил Скрипник в интервью «Украинскому футболу».