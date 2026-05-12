Скрипник – о последних турах УПЛ: «Заря не доигрывает сезон»
Тренер луганчан высказался по поводу победы над Александрией, которая лишила "горожан" шансов на выживание
44 минуты назад
Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.
Играли в субботу, поэтому решили провести ротацию. Кроме того, у нас много молодежи, которая должна себя проявить. Очень эмоциональный матч был против «Металлиста 1925», поэтому нужно было психологическое разгружение.
В целом, хорошо справились со своей задачей. Соперник создал, по сути, только один момент у наших ворот. Будковский в запасе? Мы разговаривали с ним до матча. Планировали его выпустить на поле во втором тайме. Так и сделали. Рады, что Филипп забил гол.
Это приятно. Мне нравится, что команда не доигрывает сезон, а именно - играет. Хотя сейчас, по большому счету, особых турнирных задач у нас уже нет.
Напомним, после этого поражения Александрия потеряла все шансы на выживание.
