Главный тренер Зари Виктор Скрипник поздравил украинцев с Новогодними праздниками. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Во-первых: все мы хотим, чтобы война закончилась, чтобы мы вышли из войны с высоко поднятой головой. За эти четыре года боевых действий наши люди доказали всем, что мы непоколебимы.

Желаем нашим военным, которые нас защищают, здоровья, чтобы они были живы и вернулись домой с победой. Очень хочется, чтобы в 2026 году мы уже были страной, которая еще раз доказала всем, что украинцы выбирают свободу и мир.