Буковина может вернуться к варианту с подписанием нападающего Зари Филиппа Будковского, если футболист в ближайшее время не примет окончательного решения относительно продолжения карьеры. Об этом сообщает Sport Arena.

Еще несколько месяцев назад Будковский находился в шортлисте черновицкого клуба, однако впоследствии приоритеты Буковины изменились. Причиной стала договоренность о трансфере бывшего форварда Агробизнеса Максима Войтыховского, после чего интерес к нападающему Зари временно отошел на второй план.

В настоящее время у Филиппа Будковского есть несколько вариантов продолжения карьеры. В частности, сообщается об интересе со стороны казахстанского Иртыша, который рассчитывает подписать украинского нападающего в зимнее трансферное окно. Также известно, что переговоры футболиста с Зарей находятся на продвинутой стадии.

В текущем сезоне Будковский является одним из лучших бомбардиров УПЛ. В 15 матчах чемпионата он забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 300 тысяч евро.

Буковина завершила первую часть сезона в статусе уверенного лидера Первой лиги. После 18 туров команда имеет 48 очков, опережая Левый Берег на девять пунктов, а Черноморец — на десять.

Вторую часть сезона подопечные Сергея Щищенко начнут матчем четвертьфинала Кубка Украины против ЛНЗ. Базовые даты матчей этой стадии запланированы на 3–5 марта.