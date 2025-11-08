Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился в эфире УПЛ ТВ эмоциями после победы над своим бывшим клубом в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (3:1).

Да, забили три мяча команде, которая пропустила меньше всех в этом чемпионате. Так что можно гордиться этим. С уважением к соперникам, но сегодня играла одна команда, которая, на мой взгляд, заслуживала на те три очка, которые мы добыли.

Когда мы забивали и вели в счете, мы всегда падали и играли по счету. А сегодня, ведя 3:1, мы играли вперед, продолжали напрягать соперника, играли в агрессивный футбол. Во втором тайме мы вообще не оставили соперникам ни одного шанса. Мы знали, что у них есть игроки, способные делать разницу, но мы очень хорошо сработали против них. И главное – мы играли вперед. Когда я тренировал «Зарю» впервые, команда всегда играла вперед, как и сегодня.

Могу сказать, что этот международный перерыв мне не очень нравится. Я бы с удовольствием продолжил работать с этой командой – имею в виду завтра, послезавтра. Но регламент есть регламент. Так что будем отдыхать две недели.

Мы поговорили с Будковским перед матчем, и он заверил меня, что хочет играть и что готов на 100%. Мы рисковали не только его пальцами. Мы знали, что он принесет пользу команде – и именно это он делал. Когда он на поле, нам гораздо легче. Только комплименты могу сказать ему и посоветовать молодым ребятам, чтобы они смотрели на него – как нужно работать не только на футбольном поле, но и за его пределами, как нужно готовиться к матчам.