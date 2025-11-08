Заря на выезде обыграла Металлист 1925
Виктор Скрипник заработал три очка в матче против бывшей команды
около 2 часов назад
В Житомире Металлист 1925 провел домашний поединок 12-го тура УПЛ против Зари, который завершился победой гостей со счетом 3:1.
Интересно, что наставник луганчан Виктор Скрипник сумел обыграть свою бывшую команду, ведь ранее он возглавлял харьковский клуб.
Уже в начале матча Заря вышла вперед – отличился Пилип Будковский. Однако хозяева быстро сравняли счет благодаря точному удару Эрмира Рашицы с пенальти.
Во второй половине встречи преимущество гостей закрепили Роман Вантух и Артем Слюсар, на чьи голы подопечные Младена Бартуловича, который до этого сезона работал в Заре, ответить не смогли.
УПЛ. 12-й тур.
Металлист 1925 – Заря – 1:3
Голы: Рашица, пенальти – 31 – Будковский, 8; Вантух, 34; Слюсар, 48