Павел Василенко

Бывший игрок сборной Сербии Деян Милоованович потерял сознание и вскоре умер после того, как забил гол.

На протяжении своей карьеры Милоованович играл за Ланс, Паниониос и Вождовац. Он наиболее известен своими выступлениями за Црвену Звезду, где играл с 2001 по 2008 год и с 2010 по 2011 год.

Полузащитник завершил карьеру в 2014 году. С тех пор он больше не видел себя в футболе. Милоованович не рассматривал тренерскую или директорскую должность, но с удовольствием возвращался на поле для матчей ветеранов.

Во вторник он вернулся на поле в матче Црвены Звезды. 41-летний серб был в стартовом составе и забил гол на седьмой минуте, сделав счет 1:0.

Сразу после гола Милоованович потерял сознание и упал на поле. Его товарищи по команде быстро начали реанимацию, и были вызваны службы скорой помощи.

К сожалению, спасти жизнь 41-летнего мужчины не удалось. Причиной смерти был признан двойной сердечный приступ. Отец Милоовановича, Джордже, также футболист, умер аналогичным образом много лет назад.

За свою карьеру полузащитник провел 230 матчей за Црвену Звезду, выиграв три титула чемпиона Сербии и четыре Кубка Сербии с клубом, а также дважды сыграл за национальную сборную.