Павел Василенко

Сон Хын Мин уже достиг соглашения со своим новым клубом. Между тем инсайдер Фабрицио Романо раскрыл, сколько Тоттенхэм заработает от продажи звезды.

В 2015 году Сон Хын Мин перешел из леверкузенского Байера в Тоттенхэм. Приход южнокорейского игрока быстро начал окупаться, обеспечив 33-летнему игроку статус легенды.

За последнее десятилетие нападающий Тоттенхэма сыграл в 454 матчах, забив 173 гола и отдав 101 результативную передачу.

По словам Романо, после десяти лет в Английской Премьер-лиге нападающий Тоттенхэма покинет клуб ради MLS, присоединившись к Лос-Анджелесу. Он уже достиг полной договоренности со своим новым клубом.

Сон Хын Мин подпишет контракт в ближайшие дни. По сообщениям источника, английский клуб заработает за свою звезду 15 миллионов евро.

Южнокорейский игрок в последний раз вышел за Тоттенхэм в воскресенье. Он сыграл 65 минут в товарищеском матче против Ньюкасла. Однако после матча Сон Хын Мин не вернулся в Англию, а вместо этого отправился непосредственно в Соединенные Штаты. Вскоре он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.