Сергей Разумовский

Футбольный клуб Левый Берег официально объявил о подписании двух новичков – 23-летнего атакующего полузащитника Александра Калинина и 20-летнего защитника Ивана Котухи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

Александр Калинин начинал свою профессиональную карьеру в составе Нивы из Бузовой. Именно за эту команду он дебютировал в сезоне 2022/23, проведя в ее составе в общей сложности двадцать матчей. Уже с августа 2024 года хавбек защищал цвета клуба Лесное, в котором отличился хорошей статистикой: в сезоне 2025/26 он вышел на поле в восемнадцати матчах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Иван Котуха – уроженец Луганска и воспитанник футбольной школы Динамо. В течение карьеры выступал за юношеские команды киевского клуба (U-17 и U-19). Сезон 2024/25 молодой защитник провел на правах аренды в составе Диназа из Вышгорода, где сыграл восемнадцать матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. В текущем сезоне Иван играл за команду Лесное и успел провести одиннадцать встреч.

Стоит добавить, что ранее команда Лесное, за которую в разное время играли такие известные футболисты, как Сергей Рыбалка и Денис Гармаш, была исключена из Второй лиги за повторную неявку на календарные матчи. Именно после этого ряд игроков, включая новичков Левого Берега, перешли в другие клубы.

