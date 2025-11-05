Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча четвертого тура Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга, который завершился вничью 1:1.

— Я доволен игрой команды. Мы показали, что у нас есть характер, а ребята продемонстрировали желание победить. Если и дальше будем играть так, выиграем еще много матчей. Против Спортинга всегда сложно действовать — у них быстрые и технические исполнители, а также отличный тренер, который великолепно настраивает команду.

Реакция, которую мы продемонстрировали с первых минут, вселила в меня оптимизм. Казалось, что весь стадион прекрасно понимает идеи команды, и это очень позитивный сигнал, — передает слова Спаллетти официальный сайт Ювентуса.