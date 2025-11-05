Спаллетти: «Показали характер в матче со Спортингом»
Ювентус отыгрался после быстрого пропущенного мяча
около 2 часов назад
Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча четвертого тура Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга, который завершился вничью 1:1.
— Я доволен игрой команды. Мы показали, что у нас есть характер, а ребята продемонстрировали желание победить. Если и дальше будем играть так, выиграем еще много матчей. Против Спортинга всегда сложно действовать — у них быстрые и технические исполнители, а также отличный тренер, который великолепно настраивает команду.
Реакция, которую мы продемонстрировали с первых минут, вселила в меня оптимизм. Казалось, что весь стадион прекрасно понимает идеи команды, и это очень позитивный сигнал, — передает слова Спаллетти официальный сайт Ювентуса.
Свой следующий матч команда Спаллетти проведет против Торино в Серии А в субботу, 8 ноября.