Спиваковский – о матчах Украины с Францией и Исландией: «Давайте без популизма»
Сине-жёлтые проведут решающие игры отбора на чемпионат мира-2026
около 3 часов назад
Известный футбольный журналист и комментатор Михаил Спиваковский поделился ожиданиями от матчей сборной Украины в европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции и Исландии.
Если не будет стратегических игр в стиле Зеппа Гербергера-1954, скорее поверю, что возьмем два очка, чем тупо выиграем в Исландии.
Если сохраним лучшее, что есть, на вторую игру – шансов больше. Но верить, что мы в третий раз подряд обыграем Исландию, когда это нужно больше всего, – все равно, что трижды подряд ставить на красное, удваивая ставки. В Лас-Вегасе за такое отбивают пальцы молотком.
В любом случае очень хочется посмотреть на сборную, которая играет на победу с первой минуты матча, как это было против Италии. А еще хочется увидеть взрослых мужчин, которые осознают, где они, кто они и почему именно они. Без инфантилизма, инстаграм-минуток, рефлексий в стиле «вот забью – тогда продадут» и лозунгов а-ля «Мы готовы умереть на поле за ВСУ!»
Давайте без популизма – вы не готовы умереть и не умрете. Все, что вы можете – улучшить настроение тем, кто каждый день умирает за вас, – заявил Спиваковский в интервью Tribuna.com.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 13 ноября, на странице события Франция – Украина на Xsport. Начало – в 21:45.
Ранее была определена заявка сине-желтых на важнейший матч. Команде Сергея Реброва не помогут несколько лидеров.
