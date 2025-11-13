Известный футбольный журналист и комментатор Михаил Спиваковский поделился ожиданиями от матчей сборной Украины в европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции и Исландии.

Если не будет стратегических игр в стиле Зеппа Гербергера-1954, скорее поверю, что возьмем два очка, чем тупо выиграем в Исландии.

Если сохраним лучшее, что есть, на вторую игру – шансов больше. Но верить, что мы в третий раз подряд обыграем Исландию, когда это нужно больше всего, – все равно, что трижды подряд ставить на красное, удваивая ставки. В Лас-Вегасе за такое отбивают пальцы молотком.

В любом случае очень хочется посмотреть на сборную, которая играет на победу с первой минуты матча, как это было против Италии. А еще хочется увидеть взрослых мужчин, которые осознают, где они, кто они и почему именно они. Без инфантилизма, инстаграм-минуток, рефлексий в стиле «вот забью – тогда продадут» и лозунгов а-ля «Мы готовы умереть на поле за ВСУ!»

Давайте без популизма – вы не готовы умереть и не умрете. Все, что вы можете – улучшить настроение тем, кто каждый день умирает за вас, – заявил Спиваковский в интервью Tribuna.com.