Спортивный директор Вереса Юрий Габовда прокомментировал зимнюю трансферную работу клуба и пояснил, на какие задачи были направлены подписания во время паузы в чемпионате. Слова сотрудника Вереса передает пресс-служба клуба.

У нас непростая судьба, непростой путь, но мы будем продолжать работать в этом направлении. Будем помогать новичкам расти, чтобы в будущем они давали результаты для клуба и были активами.

По моему мнению, и Гонсалвес, и Байя, и Ян - хорошие игроки. С ними нужно поработать и раскрыть этот потенциал. Это то, что мы будем делать.

Это все игроки атакующей линии, которых нам не хватало. Мы усилили эти позиции. По первым дням, что ребята в нашей команде, нам все нравится. Адаптация у них проходит прекрасно.