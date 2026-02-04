Сергей Разумовский

Сразу несколько клубов из чемпионата Румынии рассматривают возможность подписания полузащитника Решата Рамадани, который принадлежит Динамо Киев. Речь идет о трех командах из элитного дивизиона страны, которые, по имеющейся информации, уже проявили предметный интерес к 22-летнему футболисту из Северной Македонии.

Об этом в Instagram сообщил журналист Эммануэль Рошу. По его данным, среди претендентов на Рамадани фигурируют Динамо Бухарест, Университатя Клуж-Напока и Петролул. Все три клуба якобы следят за ситуацией вокруг хавбека и могут предпринять шаги для его перехода в ближайшее время.

Сам Рамадани, как отмечается, не против попробовать свои силы в румынском чемпионате. В настоящее время он проводит сезон в аренде в Шкендии — клубе, из которого в свое время и переехал в Украину. В текущей кампании полузащитник сыграл за Шкендию 24 матча и отметился одним забитым мячом, получая стабильную игровую практику.

Контракт Рамадани с Динамо Киев действителен до июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро. Также в его активе есть опыт выступлений на международном уровне — он провел два матча в составе национальной сборной Северной Македонии.

Решат перешел в Динамо Киев в марте 2023 года именно из Шкендии — сумма трансфера тогда, по сообщениям, составила 250 тысяч евро. Тем не менее, закрепиться в основе киевской команды ему не удалось: за все время в составе Динамо Киев он провел лишь четыре поединка и так и не завоевал стабильное место в стартовом составе.

Ранее Динамо продлило аренду Рамадани в Шкендии.