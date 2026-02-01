Арендное соглашение полузащитника киевского Динамо Решата Рамадани с Шкендией было продлено. Об этом сообщила пресс-служба чемпиона Украины.

Новый договор предусматривает выступления 22-летнего футболиста за клуб из Северной Македонии до конца сезона 2025/26. В Динамо Рамадани перешел в марте 2023 года и провел за команду четыре матча без результативных действий. В феврале 2024 года он отправился в Шкендию на правах аренды и с тех пор продолжает выступать за этот клуб уже второй год подряд.

В текущем сезоне Решат Рамадани сыграл 24 матча во всех турнирах на клубном уровне и отметился одним забитым голом.

Ранее Волошин рассказал, как игроки Динамо отреагировали на гол Трубина в ворота Реала.