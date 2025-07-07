Срна: «Арда Туран не спрашивал ни о войне, ни о контракте»
Функционер «горняков» раскрывает подробности
около 1 часа назад
Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал подробности переговоров с турецким тренером Ардой Тураном о переходе в украинский гранд.
«Мы клуб, который не боится принимать такие решения. Арда голодный, молодой, амбициозный и победитель, как и я, и наша команда.
Убедить его было несложно. Он не спрашивал о войне или контракте. Мы просто говорили о футболе, игроках и команде. Телефонного звонка было достаточно. Он сказал: «Я готов. Это мой шанс, и я хочу им воспользоваться. Я не беспокоюсь: я хочу быть тренером на самом высоком уровне, и «Шахтер» – это огромный шаг для меня», – сказал Срна в интервью изданию Marca.
Под руководством турка донецкая команда дебютирует в официальном матче уже 10 и 17 июля против Ильвеса из Тампере в рамках первого раунда квалификации к Лиге Европы.