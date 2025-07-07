Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал подробности переговоров с турецким тренером Ардой Тураном о переходе в украинский гранд.

«Мы клуб, который не боится принимать такие решения. Арда голодный, молодой, амбициозный и победитель, как и я, и наша команда.

Убедить его было несложно. Он не спрашивал о войне или контракте. Мы просто говорили о футболе, игроках и команде. Телефонного звонка было достаточно. Он сказал: «Я готов. Это мой шанс, и я хочу им воспользоваться. Я не беспокоюсь: я хочу быть тренером на самом высоком уровне, и «Шахтер» – это огромный шаг для меня», – сказал Срна в интервью изданию Marca.