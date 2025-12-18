Павел Василенко

Реал с украинским голкипером Андреем Луниным в составе победил Талаверу (3:2) в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Статистический портал SofaScore оценил игру Лунина в 6.7 баллов. Он провел на поле весь матч, сделал три сейва, один из которых спас команду от овертаймов. Также впервые в своей карьере украинец вывел «сливочных» на поле в статусе капитана.

Лучшим игроком матча стал турецкий хавбек Реала Арда Гюлер с оценкой 8.3.

Лунин в этом сезоне провел за Реал два матча, в которых пропустил пять голов;

В субботу, 20 декабря, мадридцы примут Севилью в рамках 17-го тура Ла Лиги. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.