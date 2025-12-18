В матче 1/32 финала Кубка Испании мадридский Реал на выезде встретился с Талаверой, которая выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Украинский голкипер Андрей Лунин начал игру в стартовом составе мадридцев и вышел на поле с капитанской повязкой. Во втором тайме он передал её Родриго.

Команда Хаби Алонсо еще до перерыва смогла создать комфортное преимущество. Сначала Килиан Мбаппе уверенно реализовал пенальти, а в конце первого тайма защитник хозяев Фаррандо отправил мяч в собственные ворота.

После перерыва Талавера активизировалась и сократила отставание благодаря голу Арройо. Реал ответил атакующей игрой, и очередное давление завершилось вторым голом Мбаппе, который оформил дубль.

Хозяева не сдались и в конце встречи снова вернули интригу. После удара со штрафного мяч попал в перекладину, а Ди Ренсо первым оказался на добивании. В компенсированное время Талавера пошла на финальный штурм, но сравнять счет не позволил Андрей Лунин, который исполнил впечатляющий сейв в прыжке.

Кубок Испании. 1/32 финала

Талавера – Реал 2:3

(Арройо 80, Ди Ренсо 90+1 – Мбаппе 41 пен, 88, Фаррандо 45+1 аг)

Таким образом, Реал пробился в 1/16 финала Кубка Испании. Имя следующего соперника мадридский клуб узнает позже.