Несмотря на масштабность турнира и громкие афиши, Клубный чемпионат мира-2025, проходящий в США, столкнулся с тревожной статистикой — средняя заполненность стадионов в матчах первого тура составила лишь 56,8%. Об этом сообщает BBC.

Из 16 стартовых поединков лишь половина смогла собрать на трибунах хотя бы 50% зрителей. Девять арен, рассчитанных в общей сложности на 979 373 места, посетили 556 369 человек. Таким образом, более 400 тысяч мест остались пустыми.

Лучшим по проценту заполнения стал матч Реал Мадрид – Аль-Хиляль (1:1) в Майами, который собрал 62 415 зрителей — это 96% от вместимости стадиона. Наиболее посещаемой в абсолютном числе стала игра ПСЖ – Атлетико (4:0) в Пасадене — её посмотрели 80 619 человек.

В то же время некоторые матчи прошли почти без зрителей. Антирекорд установил поединок Ульсан Хёндэ – Мамелоди Сандаунз в Орландо, на котором присутствовали лишь 3 412 зрителей. Это составляет всего 13,6% от заполняемости арены.