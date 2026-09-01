Стали известны даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины
Бои начнутся на следующей неделе
На официальном сайте УАФ опубликованы даты и время начала матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27, утвержденные соответствующей Дирекцией.
Расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины-2026/27
8 сентября
13:00 Олимпия – Кривбасс
15:00 Базис – Маяк
9 сентября
11:00 Виктория – Металлист
12:00 Карбон – Эпицентр
13:00 Пробий Городенка – Александрия
14:00 Новый Роздол – Агротех
15:00 Агробизнес – Левый Берег
16:00 Феникс Мариуполь – Заря
18:00 Полесье – Кудривка
10 сентября
15:30 Нива Винница – Динамо Киев
16 сентября
14:00 Прикарпатье – Харьков
15:00 Куликов Белка – Верес
16:00 Буковина – ЛНЗ
17 сентября
11:00 Тростянец – Чернигов
15:00 Вильхивцы – Шахтер
15:30 Колос – Карпаты
Следующий раунд – 1/8 финала – должен состояться 27-29 октября. Решающие стадии турнира пройдут уже в 2027 году. Четвертьфинальные матчи запланированы на 2-4 марта, полуфиналы состоятся 20-22 апреля, а финальный матч Кубка Украины назначен на 19 мая.
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