Журналист Фабрицио Романо поделился новой информацией относительно ситуации вокруг Зинедина Зидана, который остается главным кандидатом на пост тренера сборной Франции после завершения чемпионата мира 2026 года.

По данным Романо, Зидан пока не подписывал никаких документов с Федерацией футбола Франции. Французский специалист стремится проявить уважение к действующему наставнику Дидье Дешаму, который покинет свою должность именно после турнира. В свою очередь, FFF сейчас полностью сосредоточена на подготовке сборной к мировому первенству.

Последним местом работы 53-летнего тренера был мадридский Реал, который он возглавлял в двух периодах — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й.

Ранее, Зинедин Зидан анонсировал свое возможное возвращение к тренерской работе.