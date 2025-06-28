Павел Василенко

Впервые в истории АПЛ репортерам телевизионной сети, которая транслирует матчи, будет разрешено брать интервью у замененных игроков, что станет одним из нескольких важных изменений в телевизионном освещении нового сезона.

Операторам будет разрешено ненадолго выходить на поле, чтобы снимать крупным планом игроков, празднующих голы. Также будет ограничен доступ в раздевалку, но не тогда, когда менеджеры разговаривают со своими игроками.

Изменения являются частью нового четырехлетнего соглашения о правах на телетрансляцию, которое вступает в силу с началом нового сезона. Стоимость соглашения составляет рекордные 6,7 млрд фунтов стерлингов, а Sky Sports и TNT планируют транслировать в прямом эфире 270 матчей Английской Премьер-лиги.