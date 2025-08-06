Стали известны подробности смерти полузащитника Зари Белоцерковца
Клуб шокирован, расследование продолжается
около 1 часа назад
Инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале сообщил детали вокруг гибели 25-летнего полузащитника луганской Зари Владимира Белоцерковца, о которой стало известно сегодня.
Касательно трагедии Владимира Белоцерковца. Вряд ли она получит официальное объяснение. И мы точно не узнаем истинную правду. Её футболист Зари навсегда унёс с собой в лучший мир.
Однако есть информация неофициальная. И вот, насколько известно мне, Белоцерковца нашли под окном высотки. Проживал он якобы на 18 этаже. Погиб ли он своей смертью, ответит только следствие. Однако команде ситуацию объяснили так, что это «выбор самого футболиста». Если дословно.
Как бы там ни было, а не только Заря, но и весь украинский футбол потерял талантливого игрока. Он только что восстановился после травмы и уже тренировался в общей группе. Однако какие-то вещи, вероятно, оставались вне рабочего процесса. О них мы уже не узнаем. К сожалению, это страшная трагедия.
По информации Sport.ua, Владимир Белоцерковец не успел помочь команде в стартовом матче против ЛНЗ из-за травмы голеностопа, однако накануне трагедии вернулся к работе в общей группе. В день гибели игрока освободили от двух тренировок — он должен был пройти МРТ, чтобы клубные врачи окончательно убедились в готовности футболиста.
Утром в клуб позвонила девушка Белоцерковца и сообщила о его смерти. По предварительным данным, она произошла примерно в 8:30 утра. Весь коллектив был шокирован этой трагической новостью. Вторая тренировка, которая должна была состояться в тот день, была отменена. Перед завтрашним занятием руководство клуба пообещало проинформировать игроков и тренерский штаб о обстоятельствах трагедии.
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