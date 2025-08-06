Инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале сообщил детали вокруг гибели 25-летнего полузащитника луганской Зари Владимира Белоцерковца, о которой стало известно сегодня.

Касательно трагедии Владимира Белоцерковца. Вряд ли она получит официальное объяснение. И мы точно не узнаем истинную правду. Её футболист Зари навсегда унёс с собой в лучший мир.

Однако есть информация неофициальная. И вот, насколько известно мне, Белоцерковца нашли под окном высотки. Проживал он якобы на 18 этаже. Погиб ли он своей смертью, ответит только следствие. Однако команде ситуацию объяснили так, что это «выбор самого футболиста». Если дословно.

Как бы там ни было, а не только Заря, но и весь украинский футбол потерял талантливого игрока. Он только что восстановился после травмы и уже тренировался в общей группе. Однако какие-то вещи, вероятно, оставались вне рабочего процесса. О них мы уже не узнаем. К сожалению, это страшная трагедия.