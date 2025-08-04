УЕФА определил дальнейшую судьбу Шахтера в случае вылета от команды Тете
Если «горняки» не пройдут клуб своего бывшего игрока, на этом путь не закончится
около 1 часа назад
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Среди своих потенциальных соперников узнал и донецкий Шахтер. С ними «горняки» могут встретиться в случае вылета от греческого Панатинаикоса в третьем раунде отбора Лиги Европы.
У Шахтера по решению УЕФА было пять возможных вариантов жеребьевки:
⚒️ Ларн (Северная Ирландия) / Санта-Клара (Португалия)
⚒️ Проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)
⚒️ Проигравший в паре Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланн (Дания)
⚒️ Проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Легия (Польша)
⚒️ АИК (Швеция) / Дьор (Венгрия)
В итоге донетчанам выпал не самый желанный вариант. Подопечные Арды Турана сыграют против проигравшего в паре Лиги Европы Серветт – Утрехт. Первые матчи на этой стадии запланированы на 21 августа, а ответные игры – на 28-е число.
Первый матч против Панатинаикоса Шахтер проведет уже 7 августа. Ответная игра состоится 14-го числа. Ранее определился соперник «горняков» в случае успеха с греками.