Сергей Стаднюк

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Среди своих потенциальных соперников узнал и донецкий Шахтер. С ними «горняки» могут встретиться в случае вылета от греческого Панатинаикоса в третьем раунде отбора Лиги Европы.

У Шахтера по решению УЕФА было пять возможных вариантов жеребьевки:

⚒️ Ларн (Северная Ирландия) / Санта-Клара (Португалия)

⚒️ Проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)

⚒️ Проигравший в паре Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланн (Дания)

⚒️ Проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Легия (Польша)

⚒️ АИК (Швеция) / Дьор (Венгрия)

В итоге донетчанам выпал не самый желанный вариант. Подопечные Арды Турана сыграют против проигравшего в паре Лиги Европы Серветт – Утрехт. Первые матчи на этой стадии запланированы на 21 августа, а ответные игры – на 28-е число.

Первый матч против Панатинаикоса Шахтер проведет уже 7 августа. Ответная игра состоится 14-го числа. Ранее определился соперник «горняков» в случае успеха с греками.