Михаил Цирук

В четвертом матче нового сезона киевское Динамо откровенно разочаровало: и игрой, и результатом. Чемпион Украины минимально уступил кипрскому Пафосу (0:1), и не менее, чем сам факт поражения, перед ответным матчем беспокоит и то, что футбол киевлян был очень невнятным и неубедительным. Шанс на исправление ошибок в следующую неделю, конечно, есть, однако способна ли эта команда их исправить?

Плохой матч равных команд

Не менее грустно и от того, что Динамо проиграло абсолютно посредственной команде, ничем не лучшей за себя. Или худшей – тоже вопрос, но уступать в этом поединке киевляне уж точно не должны были. Пафос демонстрировал какие-то намёки на игру в атаке только в первые 10 минут каждого из таймов, неплохо зажимая соперника. Остальное игровое время инициативой владели бело-синие, но как они распоряжались этой инициативой? Никак.

Подопечные Шовковского крайне редко доводили свои атаки до качественного завершения, и то, что первый и единственный удар киевлян в створ состоялся так поздно, тоже об этом свидетельствует. Да, был момент Дубинчака в первом тайме, неплохой удар Ярмоленко во втором, момент с потенциальным пенальти на Ванате. Но в целом Динамо не переиграло этого соперника, не показало класс и то, что сильнее его.

И в таком ходе событий могло произойти всё, что угодно. На 84 минуте киевляне почему-то решили, что это последние секунды второй игры, где им нужно спасаться. Иначе как объяснить такое минимальное количество игроков позади во время своего стандарта. То, с какой лёгкостью Андерсон Силва обыграл Дубинчака в моменте с голом, тоже тема для отдельного разговора. Разговора о низком уровне защиты динамовцев для еврокубков, причём абсолютно всей защиты.

В контексте этих проблем все говорят преимущественно о центре обороны, но и к флангам есть вопросы. Сколько качественных кроссов за матч выполнил Дубинчак? А Тимчик? Точно немного. В действиях на атаку - максимальный примитивизм, на оборону - вы всё сами видели в моменте с пропущенным мячом.

Единственное, чем порадовала защита Динамо - ауты Тимчика. Кажется, летом Александр прошёл какой-то быстрый курс по метанию, потому что его выбросы из-за боковой временами действительно были острее угловых. Михавко тоже отдал несколько неплохих первых передач, и, кажется, всё больше вживается в роль диспетчера начала атак команды.

Провальным был матч и со стороны тренерского штаба. Забросы на одинокого беспомощного Ваната неприносили никаких результатов, и исправлять эту ситуацию никто не спешил. Много ли пользы принес Шапаренко на левом фланге? Нет. Почему так поздно вышел Буяльский? Не стоило ли попробовать перейти на игру с двумя форвардами? Словом, полный провал от всех, начиная от Шовковского и заканчивая почти каждым, кто был на поле этим вечером. Динамо, кажется, не перестроилось после Хамруна и Вереса и вышло на игру с мыслями о том, что мы сильнее и, так или иначе, как-то победим. Но ведь нет: если и сильнее, то недостаточно для того, чтобы победить на классе. К сожалению. А вот теперь надо показывать зубы, характер, способность много работать и терпеть. Способность быть дисциплинированными и сосредоточенными. Просыпаемся, господа, матчи, где можно было играть в полноги, закончились. Через неделю всё должно быть иначе, как минимум по качеству игры. Если же этого не произойдет, придется без лишнего пафоса признать, что чемпион Украины ничем не лучше команды-сверстницы украинского пятиклассника. В материале использованы фото Getty images, ФК Динамо Киев