Появились новые детали об отставке Александра Шовковского с должности главного тренера киевского Динамо. По данным ТаТоТаке, именно президент клуба Игорь Суркис инициировал прекращение сотрудничества и окончательно утвердил это решение.

Сообщается, что уже в течение часа после поражения в матче Лиги конференций против кипрской Омонии со счётом 0:2 Игорь Суркис в телефонном режиме уволил специалиста с его должности.

Напомним, 27 ноября стало известно об официальном решении Динамо прекратить работу с главным тренером Александром Шовковским, а также его тренерским штабом.

В текущем сезоне киевляне занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ и проиграли три из четырёх матчей основного этапа Лиги конференций.

Обязанности главного тренера временно будет исполнять Игорь Костюк, который ранее возглавлял команду Динамо U-19.