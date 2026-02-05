Бывший главный тренер Динамо Александр Шовковский в интервью изданию Украинский футбол рассказал, чем занимается после увольнения из киевского клуба.

– Александр Владимирович, как у вас дела и чем живете сегодня?

– Сейчас я живу полноценной жизнью. Могу уделять друзьям больше времени лично, а не ограничиваться только общением по телефону. Также больше внимания уделяю семье – маме и детям, чего раньше не удавалось из-за напряженной работы с командой.

– Значит, сейчас вы сосредоточены на отдыхе?

– Я не только отдыхаю, но и учусь, занимаюсь и стараюсь улучшить многое.

– О своем будущем в футболе думаете?

– Конечно, я всегда задумываюсь о своем будущем. Что касается моей дальнейшей тренерской карьеры, сейчас не считаю уместным об этом говорить.

– Могли бы вы поделиться хотя бы какими-то планами?

– Знаете, есть известное выражение: хочешь рассмешить Бога – расскажи Ему о своих планах на завтра. Ни один тренер или игрок не откроет вам своих планов и желаний заранее. Это те вещи, о которых не принято говорить публично. Даже если существуют определенные предложения или внутренние размышления, обычно о них молчат. Все становится известно уже постфактум.

Напомним, киевское Динамо освободило Александра Шовковского от выполнения обязанностей главного тренера 27 ноября 2025 года.