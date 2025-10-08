Английский специалист Стивен Джеррард может снова стать главным тренером шотландского клуба Рейнджерс. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, руководство клуба из Глазго после увольнения Рассела Мартина планирует начать переговоры с Джеррардом, который открыт к возвращению в свой бывший клуб. Напомним, Стивен уже возглавлял Рейнджерс с 2018 по 2021 год, приведя команду к чемпионскому титулу в Шотландии.

Последним местом работы английского тренера был саудовский Аль-Иттифак, с которым он сотрудничал полтора года — с июля 2023-го до января 2025-го.

Как отмечается, Джеррард рассматривает возможность возвращения в европейский футбол, а Рейнджерс видит в нем фигуру, способную стабилизировать результаты команды и вернуть ее в борьбу за трофеи.